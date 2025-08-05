Nuraniye mezesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? 5 Ağustos MasterChef Nuraniye tarifi…

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 15:54

Mavi ve kırmızı takım, jüriyi etkilemek için tam 11 çeşit meze hazırlarken, sofraların klasiklerinden biri olan Nuraniye mezesi ön plana çıktı. Peki Nuraniye mezesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi…

(Kaynak: Sosyal medya)

NASIL YAPILIR?

İlk olarak taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın. Ardından pirinci, üzerini az geçecek kadar suyla haşlayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız taze soğanları ekleyerek 1-2 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş kabakları ilave edin. Kabaklar suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Kabakların tamamen piştiğini anlamak için tavanın ortasına kaşıkla bastırın; eğer sıvı gelmiyorsa işlem tamamdır.

Pişen kabakları oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kabaklar soğuyunca içerisine haşlanmış pirinç, doğranmış yeşillikler, ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ekleyerek güzelce karıştırın.

Hazırladığınız nuraniyeyi en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis edin.