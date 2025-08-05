Nuraniye mezesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? 5 Ağustos MasterChef Nuraniye tarifi…
MasterChef 2025’in ilk takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, birbirinden lezzetli mezeleri en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Toplamda 11 farklı mezenin sunulduğu bölümde dikkat çeken tariflerden biri de “Nuraniye mezesi” oldu. Ekran başındaki izleyiciler ise bu hafif ve ferah lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki Nuraniye mezesi nasıl hazırlanır, malzemeleri neler? İşte MasterChef'te öne çıkan Nuraniye mezesi tarifi…
Mavi ve kırmızı takım, jüriyi etkilemek için tam 11 çeşit meze hazırlarken, sofraların klasiklerinden biri olan Nuraniye mezesi ön plana çıktı. Peki Nuraniye mezesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte tarifi…
NURANİYE TARİFİ
Malzemeler:
3 adet rendelenmiş kabak
2 yemek kaşığı haşlanmış pirinç
4 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
3 diş sarımsak (ezilmiş)
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı süzme yoğurt
Bir tutam tuz
NASIL YAPILIR?
İlk olarak taze soğan, dereotu ve maydanozu ince ince kıyın. Ardından pirinci, üzerini az geçecek kadar suyla haşlayın.
Bir tavada zeytinyağını ısıtın ve doğradığınız taze soğanları ekleyerek 1-2 dakika kavurun. Üzerine rendelenmiş kabakları ilave edin. Kabaklar suyunu salıp çekene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Kabakların tamamen piştiğini anlamak için tavanın ortasına kaşıkla bastırın; eğer sıvı gelmiyorsa işlem tamamdır.
Pişen kabakları oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Kabaklar soğuyunca içerisine haşlanmış pirinç, doğranmış yeşillikler, ezilmiş sarımsak, süzme yoğurt ve tuzu ekleyerek güzelce karıştırın.
Hazırladığınız nuraniyeyi en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Soğuk olarak servis edin.