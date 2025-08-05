Yalova’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı! Ağabeyinin nikahından bir gün sonra acı haber geldi

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 16:04

Alperen Altın (Sağda/DHA)





Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada gözaltına alınan tır sürücüsü ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.