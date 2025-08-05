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Yalova'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı! Ağabeyinin nikahından bir gün sonra acı haber geldi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda motosikleti ile tıra çarpan 22 yaşındaki Alperen Altın yaşamını yitirdi. Bir gün önce evlenen ağabeyinin mutluluğunun ardından gelen trajik kaza haberi tüm aileyi yasa boğdu.

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Yalova’da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı! Ağabeyinin nikahından bir gün sonra acı haber geldi

Dün yaşanan kaza, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametine ilerleyen Alperen Altın'ın kullandığı 77 ADV 994 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen tırın sol arka köşesine çarptı.

Alperen Altın (Sağda/DHA)Alperen Altın (Sağda/DHA)


Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada gözaltına alınan tır sürücüsü ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaza sonrası (İHA)Kaza sonrası (İHA)

AĞABEYİ DÜNYAEVİNE KENDİSİ TOPRAĞA GİRDİ

Öte yandan, kazayla ilgili acı bir detay ortaya çıktı. 22 yaşındaki gencin ağabeyi Samet Altın'ın kazadan bir gün önce nikahı kıyılarak dünyaevine girdiği öğrenildi. Bir çocuklarını evlendiren aile diğer çocuklarını ise bir gün sonra trafik kazasında kaybetmenin büyük acısını yaşadı.

Alperen Altın son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)Alperen Altın son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

CENAZEDE GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Alperen Altın'ın cenazesi merkez Mustafakemalpaşa Mahallesi Kemerköprü Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazede Alperen'in babası Hasan, annesi Dilek ve kardeşi Samet Altın taziyeleri kabul etti.

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