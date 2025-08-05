Yalova'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, son yolculuğuna uğurlandı! Ağabeyinin nikahından bir gün sonra acı haber geldi
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yaşanan olayda motosikleti ile tıra çarpan 22 yaşındaki Alperen Altın yaşamını yitirdi. Bir gün önce evlenen ağabeyinin mutluluğunun ardından gelen trajik kaza haberi tüm aileyi yasa boğdu.
Dün yaşanan kaza, Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi üst geçit mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yalova istikametine ilerleyen Alperen Altın'ın kullandığı 77 ADV 994 plakalı motosiklet, önünde ilerleyen tırın sol arka köşesine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Altın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada gözaltına alınan tır sürücüsü ise adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
AĞABEYİ DÜNYAEVİNE KENDİSİ TOPRAĞA GİRDİ
Öte yandan, kazayla ilgili acı bir detay ortaya çıktı. 22 yaşındaki gencin ağabeyi Samet Altın'ın kazadan bir gün önce nikahı kıyılarak dünyaevine girdiği öğrenildi. Bir çocuklarını evlendiren aile diğer çocuklarını ise bir gün sonra trafik kazasında kaybetmenin büyük acısını yaşadı.