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Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu

Karabük'te orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AA
AA
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Karabük’te orman yangını | Ekipler seferber oldu

Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'te orman yangını paniği: Alevler karayoluna yaklaştı

Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu (AA)Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu (AA)

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ
Kısa sürede büyüyen alevler kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopterle destek verildi. Karadan 20 arazöz ve 114 personel, havadan 3 helikopterle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.

Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu (AA)Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu (AA)

Yangına müdahale eden Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı personeli Mert Kılıç, dumandan etkilendi. Çevredeki personelin ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince teslim alınan işçi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken soğutma çalışmaları sürüyor.

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