Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 19:43

Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Karabük'te orman yangını | Ekipler seferber oldu (AA)

EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Kısa sürede büyüyen alevler kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda arazöz, itfaiye ve su tankerleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmalarına havadan 3 helikopterle destek verildi. Karadan 20 arazöz ve 114 personel, havadan 3 helikopterle yangın 2 saatte kontrol altına alındı.