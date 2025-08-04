takvim-logo

Mahalle sakinleri şokta! Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi, cinnet geçirerek eşini ile 11 yaşındaki oğlunu öldürdü, ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Mahalle sakinleri şokta! Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

Olay, Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kestiEdirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

EŞİNİ VE OĞLUNU KATLETTİ

Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet geçiren Ömer Gökhan Alacı, evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdü.

Edirne'de cinnet faciası: 2 ölü!

Eşini ve oğlunu hangi yöntemle öldürdüğü kesinlik kazanmazken, Alacı olayın ardından bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi.

Edirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kestiEdirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

AĞIR YARALI HALDE BULUNDU
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ömer Gökhan Alacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kestiEdirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN