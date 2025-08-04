Mahalle sakinleri şokta! Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025 18:22

Olay, Edirne 'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi.

Edirne'de dehşet: Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti

EŞİNİ VE OĞLUNU KATLETTİ

Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet geçiren Ömer Gökhan Alacı, evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdü.

Eşini ve oğlunu hangi yöntemle öldürdüğü kesinlik kazanmazken, Alacı olayın ardından bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi.