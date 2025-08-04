Mahalle sakinleri şokta! Eşini ve oğlunu öldürüp bileklerini kesti
Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi, cinnet geçirerek eşini ile 11 yaşındaki oğlunu öldürdü, ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük bir şok ve üzüntü yaşadı.
Olay, Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi.
EŞİNİ VE OĞLUNU KATLETTİ
Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet geçiren Ömer Gökhan Alacı, evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdü.
Eşini ve oğlunu hangi yöntemle öldürdüğü kesinlik kazanmazken, Alacı olayın ardından bileklerini keserek yaşamına son vermek istedi.
AĞIR YARALI HALDE BULUNDU
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ömer Gökhan Alacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.