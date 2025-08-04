Marmaray'da taciz skandalı! 48 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul'da Marmaray'da yolculuk yapan kadını taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2025 00:24

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 14.30 sıralarında Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen cinsel taciz olayıyla ilgili inceleme yapıldı.

Marmaray'da bir kadına tacizde bulunan şüpheli adliyede

Ekiplerce yapılan çalışmada, trende oturarak yolculuk yapan şüphelinin, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan kadına tacizde bulunduğu anlaşıldı.

Kimliği belirlenen şüpheli M.Ç. (48), Küçükçekmece'de yakalandı.

Marmaray'da bir kadına tacizde bulunan şüpheli adliyede

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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