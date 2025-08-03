Osmanlılarda Ramazan ayında özellikle kış aylarında genellikle cuma geceler yapılan hangi adda bir gelenek vardır?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, 5 milyon TL’lik soruya uzanan yolda karşısına çıkan kritik bir soru, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecanı zirveye taşıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 22:36

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Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam milyonları ekran başına kilitleyen dakikalar yaşandı. 50 bin TL barajından sonra gelen soruyla birlikte yarışmacının yaşadığı ikilem izleyicileri de düşündürdü.

OSMANLILARDA RAMAZAN AYINDA ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA GENELLİKLE CUMA GECELER YAPILAN HANGİ ADDA BİR GELENEK VARDIR?

A- HURMA SOHBETLERİ

B- HELVA SOHBETLERİ

C- LOKUM SOHBETLERİ

D- GÜLLAÇ SOHBETLERİ

CEVAP: B