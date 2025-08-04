Karavanla baştan başa Karadeniz! Nerelere gidilir? Nerelerde konaklanır?

Doğayla iç içe tatil yapmak, yeni yerler keşfetmek isteyenlerin ilk tercihi karavan oluyor. Karavan tutkunları için gözde rotalardan birini de Karadeniz oluşturuyor. Karavan&Kamp dergisi, yaz tatilinde bu bölgeyi baştan sona keşfetmek isteyenler için 20 destinasyon, 200 öneri hazırladı. İşte tatilcilere rehber olacak yol haritası...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2025

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KIYIKÖY'DEN İĞNEADA'YA ROTA VE KAMP ALANLARI:

Kıyıköy, Salaş Camping, Carpe Diem Kamp Alanı, Kastro (Çamlıköy), Çamlıköy Ormaniçi Dinlenme ve Kamp Yeri (Çam ağaçlarıyla çevrili doğal kamp alanı), Bahçeköy, Saray, Poyralı Köyü, Saklıkent Beylerbeyi Çiftliği, İğneada, Limanköy Deniz Feneri, Bakırdere Kanyonu Kamp Alanı, Beğendik Plajı.

ŞİLE'DEN AĞVA'YA

Rota: Şile, Şile Bezi Çarşısı, Şile Feneri, Kavala Parkı, Halk Plajı, Ağlayan Kayalar, Yel Değirmeni, Akçakese Köyü, Ağva, Yeşilçay ve Göksu, Kalemköy, Geredeli Köyü, Hacılı Köyü, Gürlek Mağarası,

ÜCRETLİ KARAVAN TESİSLERİ: Ağva Green Park, Seferoğulları, Gelesun

ÜCRETSİZ KAMP ALANLARI: Darlık Barajı, Kilimli Koyu, Kadırga Koyu



ABANT'TAN SÜNNGETGÖL'E ROTA VE KAMP ALANLARI:

Abant Gölü Tabiat Parkı, Abant Köy Ürünleri Satış Merkezi, Abant Kamp Alanı / Karavancı Alanı, Sünnet Gölü Tabiat Parkı (Göl kıyısında serbest karavan kampı yapılabilir), Göynük (Tarihî Osmanlı Kasabası ve Zafer Kulesi), Asırlık Osmanlı konakları, Göynük Belediyesi Karavan Alanı (Ücretsiz kamp)



DÜZCE ROTA VE KAMP ALANLARI:

Akçakoca Sahili ve Ceneviz Kalesi, Akçakoca Dalgakıran Camping, Konuralp Antik Kenti (Prusias ad Hypium), Efteni Gölü Tabiat Koruma Alanı, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı (Karavanla konaklama alanı mevcuttur), Samandere Şelalesi, Gölyaka Yaylaları, Kaynaşlı Yaylaları, Sinekli Yaylası, Topuk Yaylası ve Göleti



SAFRANBOLU ROTA VE KAMP ALANLARI:

Safranbolu Merkez, Safranbolu Tarihi Çarşı ve Yemeniciler Arastası, Safranbolu Kalesi, Hıdırlık Tepesi, İzzet Mehmet Paşa Camii, Köprülü Cami, İzzet Mehmet Paşa Camii, Köprülü Cami, Cinci Hamamı, Safranbolu Kent Ormanı Kamp Alanı, Beştepeler Mesire Alanı, Tokatlı Kanyonu Kamp Alanı, Sarıçiçek Yaylası



Safranbolu (Takvim.com.tr)



AMASRA ROTA VE KAMP ALANLARI:

Amasra Merkez ve Küçük Liman, Amasra Kalesi, Edhem Ağa Konağı, Boztepe Feneri, Tavşan Adası, Fatih Camii, Çekiciler Çarşısı, Küçük Liman Karavan Parkı, Gürcüoluk Mağarası, Çakraz Plajı, Çakraz Sahil Kamp Alanı, Tekkeönü Köyü, Kurucaşile

Amasra (Takvim.com.tr)



KÜRE DAĞLARI ROTA VE KAMP ALANLARI:

Küre Dağları Millî Parkı, Valla Kanyonu, Pınarbaşı Kamp Alanı, İnebolu Merkez, İnebolu Sahil Karavan Alanı, Abana Liman Plajı, Abana Belediyesi Karavan Parkı, Hacıveli Koyu, Ginolu Koyu, Çatalzeytin Merkez ve Sahil Karavan Alanı (Doğaçlama kamp için uygundur)



Küre Dağları (Takvim.com.tr)



KIZILIRMAK HAVASI ROTA VE KAMP ALANLARI:

Boğazkale (Hattuşaş) Antik Kenti, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı, Alacahöyük Arkeolojik Alanı, Çorum Merkez, Ulu Camii, Çorum Kalesi, Saat Kulesi, Arkeoloji Müzesi, Osmancık, Koyunbaba Köprüsü & Kandiber Kalesi, Kunduz Ormanları Bölgesi (Osmancık çevresi)



SİNOP ROTA VE KAMP ALANLARI:

Akgöl, Erfelek Tatlıca Şelaleleri, Ayancık, Sarıkum Tabiat Parkı, İnceburun Deniz Feneri, Akliman, Hamsilos Koyu, Sinop Şehir Merkezi, Kuzey Kale Surları, Bahçeler Mevkii Kamp Alanı, Yuvam Tatil Köyü Kamp Alanı, Sinop Orman Kampı, Karakum Plajı, Gerze



SAMSUN ROTA VE KAMP ALANLARI:

Ladik Gölü, Şahinkaya Kanyonu, Çamgölü Mesire Alanı (Çam ormanları içinde doğa kampı), Nebiyan Yaylası, Kamping Kanarya, Atakum Kültür Karavan Park, Samsun Şehir Merkezi, Canik Karavan Kamping (Deniz manzaralı, şehir merkezine yakın kamp alanı), Terme Miliç Plajı (Sahil, deniz ve kamp keyfi)



GİRESUN ROTA VE KAMP ALANLARI:

Kümbet Yaylası, Koçkayası Tabiat Parkı, Dereli Kuzalan Tabiat Parkı, Dereli Ağaçbaşı Tabiat Parkı (Kamp ve karavan için uygun), Kulakkaya Yaylası (Karavan ve çadır kampı imkanı), Giresun Şehir Merkezi (Teyyaredüzü Mahallesi Karavan Parkı), Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı



TRABZON ROTA VE KAMP ALANLARI:

Hamsiköy Köyü, Maçka Kiraz Yaylası (Doğa ile iç içe yayla kampı), Maçka Livera Camping (Oba çadırları ve karavan park alanları), Maçka Mavura Yaylası (Kamp ve karavan için uygun), Trabzon Şehir Merkezi (Pelitli Karavan Kamp Tesisi), Sera Gölü (Göl kenarında kamp), Uzungöl (Kamp alanları), Zigana Vadisi



Trabzon (Takvim.com.tr)



RİZE ROTA VE KAMP ALANLARI:

Handüzü Tabiat Parkı (Kamp imkanı), Rize Şehir Merkezi, Danzi Camping (Ardeşen, karavan konaklama tesisleri), Badara Yaylası (Zil Kale Yolu, karavan için uygun), Fırtına Deresi (Rafting, fotoğraf ve kamp alanları), Ayder Yaylası (Karavan ve kamp alanları, kaplıcalar.



ARTVİN ROTA VE KAMP ALANLARI:

Kemalpaşa Plajı ve Çevresi (Sahil kampı ve orman içi dinlenme alanları), Borçka Karagöl Tabiat Parkı, Mençuna Şelalesi, Hatila Vadisi Millî Parkı (Karavan ve çadır kampı), Artvin Şehir Merkezi, Şavşat Karagöl (Doğayla baş başa kamp)Alanı, Tokatlı Kanyonu Kamp Alanı, Sarıçiçek Yaylası ve Göleti



Karavanla Karadeniz dergisi (Takvim.com.tr)



Turkuvaz Medya bünyesinde yayınlanan Karavanla Baştan Başa Karadeniz dergisi 6 ayda bir okuyucularıyla buluşuyor.