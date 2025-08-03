İstanbul'da "park yeri" sorunu büyüyor! Kardeş kardeşi katleder oldu... Sancaktepe'de vahşet

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 13:59

İstanbul Sabcaktepe'de aynı binada yaşayan kardeşler Ali Ş. ve Murat Ş. arasında park yeri meselesi ile tartışma başladı.





Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Ş., silahla kardeşi Murat Ş. ve eşi Cennet Ş.'ye ateş etti. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.