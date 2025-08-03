Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Kateryna yeni bir hayat umuduyla geldi, kabusu yaşadı! TAKVİM'e konuştu

Rusya-Ukrayna savaşından kaçan Kateryna, yeni bir hayat umuduyla sosyal medyada tanıştığı İlyas'ın peşinden Türkiye'ye geldi. Ancak fuhuş batağına sürüklendi.

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Rusya-Ukrayna savaşı, Kateryna B.'nin hayatını da felç etti. Genç kadın, alkol bağımlısı babası kendisini terk edince, yeni bir hayat umuduyla sosyal medyada tanıştığı İlyas'ın peşinden Türkiye'ye geldi.

Ancak fuhuş batağına sürüklendi. Çeteden kurtulan ve sokakta kalan genç kadın, TAKVİM'e konuştu. "Ne olur bana sahip çıkacak bir hayırsever arıyorum" diyerek yardım istedi.

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