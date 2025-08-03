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FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuşlar Adana'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yurt içinde operasyonlar kesintisiz sürüyor. Firari FETÖ'cü eski uzman çavuşlar Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı.

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FETÖ hükümlüsü ihraç uzman çavuşlar Adana’da yakalandı

Adana'da haklarında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü enselendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan haklarında 13 yıl 4 ay hapis cezası olan eski uzman çavuşlar Onur S. (33) ve Ümit G'yi (36) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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