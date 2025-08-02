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Ünlü şarkıcı Çağan Şengül de içindeydi! Minibüs bariyerlere ok gibi saplandı: 7 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde müzisyen Çağan Şengül ve vokal grubunu taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

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Ünlü şarkıcı Çağan Şengül de içindeydi! Minibüs bariyerlere ok gibi saplandı: 7 yaralı

Kaynaşlı gişeleri Ankara istikametinde otoyol yol ayrımında, Şengül ve vokal grubunu taşıyan S. H. idaresindeki 34 LM 9914 plakalı minibüs bariyerlere çarptı.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı.Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı.

Kazada Şengül ile Mehmet Ali Ö, Mehmet Ali B, Mehmet Enes G, Zeynep D, Deniz Ulaş B. ve sürücü yaralandı.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandıMüzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, otoyol jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandıMüzisyen Çağan Şengül, Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında yaralandı

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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