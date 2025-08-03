Otopilot sürücü destek teknolojisi ölümcül kazaya sebap oldu | Tesla'ya 243 milyon dolar ceza!

Miami'deki mahkemenin jürisi, Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'nın, Florida'da otopilot sürücü destek teknolojisiyle ilgili meydana gelen ölümcül kazadan kısmen sorumlu olduğuna ve mağdurlara 243 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Miami'deki mahkemenin jürisi, Elon Musk'ın otomobil şirketi Tesla'nın, Florida'da otopilot sürücü destek teknolojisiyle ilgili meydana gelen ölümcül kazadan kısmen sorumlu olduğuna ve mağdurlara 243 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Davada ayrıca, ölen 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon'un ailesi ve yaralı erkek arkadaşı Dillon Angulo'nun avukatlarının suçlamaları da yer aldı. Tesla'nın, kazadan saniyeler önce kaydedilen veriler dahil olmak üzere önemli delilleri sakladığını veya kaybettiğini iddia ettiler.

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