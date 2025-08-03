11. yüzyılda gerçekleşen tarihteki ilk başarılı aşılama hangi hastalığın tedavisinde kullanılmıştır?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, 5 milyon TL’lik soruya uzanan yolda karşısına çıkan kritik bir soru, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecanı zirveye taşıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 22:24

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Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam milyonları ekran başına kilitleyen dakikalar yaşandı. 50 bin TL barajından sonra gelen soruyla birlikte yarışmacının yaşadığı ikilem izleyicileri de düşündürdü.

11. YÜZYILDA GERÇEKLEŞEN TARİHTEKİ İLK BAŞARILI AŞILAMA HANGİ HASTALIĞIN TEDAVİSİNDE KULLANILMIŞTIR?

A- KUDUZ

B- VEREM

C- TİFO

D- ÇİÇEK

CEVAP: D