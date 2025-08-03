Ne yaptın be Vecihi! Adana'da eğitim uçağı düşmüştü: Evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı

Adana'da düşen eğitim uçağının evlilik teklifi için havalandığı ortaya çıktı. Genç kadın ve pilot yaralı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Adana'da düşen eğitim uçağının, kazada yaralanan Şeyda Doğan'a (30) yapılan evlilik teklifi organizasyonu için havalandığı ortaya çıktı.

Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, Doğan'ın 'Evet' yanıtının ardından uçağın düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kazada pilot Burak Yürekli (39) ile uçaktaki Şeyda Doğan yaralandı.

İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların durumunun iyiye gittiği belirtildi. Uçakta olan Şeyda Doğan'a, pistteki nişanlısının telsizle evlilik teklifi yaptığı, genç kadının 'Evet' yanıtının ardından manevra yapan uçağın irtifa kaybederek kırıma uğradığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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