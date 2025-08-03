İstanbul'da yine metrobüs arızası! Vatandaş isyanda: "Ya klima çalışmıyor ya kaza yapıyor"

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 18:56

İstanbul'da metrobüs arızası. (İHA)

VATANDAŞ İSYANDA



Doğan Şenol, "Metrobüs arıza yaptı, bizi aşağıya indirdiler. Ya klima çalışmıyor ya arıza yapıyor, ya kaza yapıyor. Kaç kişi can verdi. Bunlara bir çözüm istiyoruz artık. Bu şekil olmaz. Şoför telefonla görüşüyordu, fren sistemi arızaya girdi. Kimse bedava binmiyor ki herkes parasını ödüyor. Ek sefer de koymuyorlar, insanlar üst üste gidiyor. Birçok vatandaş istediği saatte işe gidemiyor" dedi.