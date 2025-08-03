Kalp kapağı nakliyle sağlığına kavuştu!

Manisa Akhisar'da yaşayan Masal Budak, doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi'nde 23 Temmuz'da yapılan ameliyatla, beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı nakledildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Manisa Akhisar'da yaşayan Masal Budak, doğuştan kalp hastası olarak dünyaya geldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi'nde 23 Temmuz'da yapılan ameliyatla, beyin ölümü gerçekleşen bir donörden alınan kalp kapağı nakledildi.

Sağlığına kavuşan Budak, "Benim gibi hasta olan çocukların yanında olmak istiyorum. Korkularını yenmelerine, sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaya çalışacağım" dedi.

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