İzmir'de kuraklık alarmı! Su kullanımına gece kısıtlaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte etkisini artıran kuraklık nedeniyle gece saatlerinde su kesintilerine başlıyor. 6 Ağustos’tan itibaren 23.00–05.00 saatleri arasında kademeli kesintiler uygulanacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını bildirdi.

İzmir'de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği aktarılan açıklamada, su arzının kontrollü bir şekilde devam ettirilebilmesi amacıyla, Tahtalı Barajı'ndaki içme suyu rezervinin yağışlı döneme kadar dikkatli kullanılmasının ve büyük ölçekli su kesintilerinin önlenmesinin önemine işaret edildi. Bu kapsamda, 6 Ağustos tarihinden itibaren 23.00-05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağı duyuruldu.

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