Adı Suzy olan ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak kendi türünün en yaşlısı ünvanıyla rekor kıran hayvan hangisidir?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, 5 milyon TL’lik soruya uzanan yolda karşısına çıkan kritik bir soru, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecanı zirveye taşıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 22:23

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Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam milyonları ekran başına kilitleyen dakikalar yaşandı. 50 bin TL barajından sonra gelen soruyla birlikte yarışmacının yaşadığı ikilem izleyicileri de düşündürdü.

Adı Suzy olan ve yaklaşık 54 yıl yaşayarak kendi türünün en yaşlısı ünvanıyla rekor kıran hayvan hangisidir?

A- KÖPEK

B-TAVŞAN

C- EŞEK

D- ÖRDEK

CEVAP: C