Hangi şıkta verilen üniversite-üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il eşleşmesi eşleşmesi yanlıştır?

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekranlara gelen programda, 5 milyon TL’lik soruya uzanan yolda karşısına çıkan kritik bir soru, hem stüdyoda hem de ekran başında heyecanı zirveye taşıdı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025 22:19

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Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam milyonları ekran başına kilitleyen dakikalar yaşandı. 50 bin TL barajından sonra gelen soruyla birlikte yarışmacının yaşadığı ikilem izleyicileri de düşündürdü.

Hangi şıkta verilen üniversite-üniversitenin ana yerleşkesinin bulunduğu il eşleşmesi eşleşmesi yanlıştır?

A- TRAKYA ÜNİVERSİTESİ- TEKİRDAĞ

B- EGE ÜNİVERSİTESİ - İZMİR

C- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ESKİŞEHİR

D- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - ANTALYA

CEVAP: A