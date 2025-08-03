Adana'da kan donduran olay | Genç kalecinin babası dükkanında ölü bulundu!

Adana'da Abdurrahman Eser, sahibi olduğu kuyumcuda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2025

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Adana'da Abdurrahman Eser, sahibi olduğu kuyumcuda başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Gencin, Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

Eser'in, ticaretten kar vaadiyle mahallelinin para ve altınlarını alıp kaçan 30 yıllık bakkal S.E.'nin dolandırdığı kişilerden biri olduğu belirtildi. Eser'in milyonlarca lira dolandırıldığı, borçları nedeniyle de psikolojik olarak sıkıntılı olduğu öne sürüldü. Polis, her yerde S.E.'yi arıyor.

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