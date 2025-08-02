Havuz keyfi hastanede bitmesin! Yaz tatilinde sıkça yapılan 12 hata
Ucuz güneş gözlükleri, çıplak ayakla dolaşmak, düşük SPF kullanımı… Yaz tatilinde sıkça yapılan bu hatalar mantar enfeksiyonlarından göz hasarına kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Uzmanlar, keyifli bir tatil için basit ama hayati uyarılarda bulunuyor. Peki yaz tatillerinde sıklıkla yapılan hatalar neler ve nasıl önlenebilir? İşte bilinmesi gerekenler...
İngiltere Sağlık Servisi (NHS) uzmanları, yaz tatillerinde en çok karşılaşılan 12 yaygın hatayı ve bu hataların yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını sıraladı. Güneş yanığından mantar enfeksiyonlarına, böcek ısırıklarından göz sağlığına kadar pek çok konuda basit önlemlerle tatilin keyfi güvence altına alınabiliyor. İşte The Sun'da yer alan habere göre tatilde kaçınılması gereken 12 yaygın hata...
1. Çocuklara Güneş Gözlüğü Takmamak
Çocukların hassas göz yapısı, UV ışınlarına karşı daha savunmasızdır. Uzmanlar, kaliteli güneş gözlüğü ve şapkanın birlikte kullanılmasının göz sağlığını %98 oranında koruyabileceğini vurguluyor.
2. Ucuz Gözlüklerle Göz Sağlığını Tehlikeye Atmak
CE veya UKCA sertifikası olmayan güneş gözlükleri yeterli UV koruması sunmaz. Göz hastalıkları riskine karşı sertifikalı ürünler tercih edilmeli.
3. Gerekli Seyahat Aşılarını Yaptırmamak
Avrupa dahil pek çok ülkede hastalık taşıyan sivrisinekler ve keneler görülebiliyor. Özellikle chikungunya, dang humması ve kene kaynaklı ensefalit gibi hastalıklara karşı seyahat öncesi aşılar yaptırılmalı.
4. Havuz Kenarında Çıplak Ayakla Dolaşmak
Ortak alanlarda çıplak ayakla dolaşmak ayak mantarı ve siğil gibi enfeksiyonlara davetiye çıkarıyor. Terlik kullanmak enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltır.
5. Düşük Koruma Faktörlü Güneş Kremi Kullanmak
SPF 30 ve üzeri, ayrıca dört yıldızlı UVA koruması içeren ürünler tercih edilmeli. Güneş kremi düzenli aralıklarla yenilenmeli.
6. Öğle Saatlerinde Güneş Altında Kalmak
Güneşin en dik geldiği 11.00–15.00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınılmalı. Gölge alanlar tercih edilmeli veya koruyucu giysiler giyilmeli.
7. Bulutlu Günlerde Koruma Uygulamamak
UV ışınları bulutları geçebilir. Bu yüzden güneş gözlüğü, şapka ve güneş kremi bulutlu günlerde de kullanılmalı.