Havuz keyfi hastanede bitmesin! Yaz tatilinde sıkça yapılan 12 hata

Ucuz güneş gözlükleri, çıplak ayakla dolaşmak, düşük SPF kullanımı… Yaz tatilinde sıkça yapılan bu hatalar mantar enfeksiyonlarından göz hasarına kadar birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor. Uzmanlar, keyifli bir tatil için basit ama hayati uyarılarda bulunuyor. Peki yaz tatillerinde sıklıkla yapılan hatalar neler ve nasıl önlenebilir? İşte bilinmesi gerekenler...

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 17:11

Paylaş





ABONE OL

İngiltere Sağlık Servisi (NHS) uzmanları, yaz tatillerinde en çok karşılaşılan 12 yaygın hatayı ve bu hataların yol açabileceği ciddi sağlık sorunlarını sıraladı. Güneş yanığından mantar enfeksiyonlarına, böcek ısırıklarından göz sağlığına kadar pek çok konuda basit önlemlerle tatilin keyfi güvence altına alınabiliyor. İşte The Sun'da yer alan habere göre tatilde kaçınılması gereken 12 yaygın hata...

(Takvim Foto Arşiv) 1. Çocuklara Güneş Gözlüğü Takmamak Çocukların hassas göz yapısı, UV ışınlarına karşı daha savunmasızdır. Uzmanlar, kaliteli güneş gözlüğü ve şapkanın birlikte kullanılmasının göz sağlığını %98 oranında koruyabileceğini vurguluyor. 2. Ucuz Gözlüklerle Göz Sağlığını Tehlikeye Atmak CE veya UKCA sertifikası olmayan güneş gözlükleri yeterli UV koruması sunmaz. Göz hastalıkları riskine karşı sertifikalı ürünler tercih edilmeli. 3. Gerekli Seyahat Aşılarını Yaptırmamak Avrupa dahil pek çok ülkede hastalık taşıyan sivrisinekler ve keneler görülebiliyor. Özellikle chikungunya, dang humması ve kene kaynaklı ensefalit gibi hastalıklara karşı seyahat öncesi aşılar yaptırılmalı.