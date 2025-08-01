Denizli’de dehşet evi! İzne geldi eşi ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti | 6-7 milyonluk borç iddiası

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 11:40

Uyuyan eşini ve 2 çocuğunu beylik tabancasıyla ateş ederek öldüren polis memuru aynı silahla intihar etti.

Denizli'de dehşet evi (AA)



YILLIK İZİN İÇİN GELDİ

Olay, bu sabah saat 06.45 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Karaman Mahallesi 1731 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosuna tayini çıktıktan sonra ailesini yeni görev yerine götürmeyen 35 yaşındaki Polis Memuru Coşkun Söylemez, 3 gün önce yıllık izin için eşinin ve iki çocuğunun yaşadığı kayınvalidesi Havva Kovan'ın evine geldi.

AİLESİNİ UYKUDA KATLETTİ

Çevik kuvvet polisi Coşkun Söylemez, sabaha karşı uyudukları sırada 33 yaşındaki eşi Nazlı Söylemez, 7 yaşındaki oğlu Yağız Söylemez ve 2 yaşındaki kızı Duru Söylemez'in başına birer el ateş ettikten sonra aynı silahla kendisini de başından vurdu.