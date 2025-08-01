Üzerinde tavşan kostümü elinde tüfek! Metroyu karıştıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 10:37

TAVŞAN KOSTÜMLÜ ŞÜPHELİ YAKALANDI Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metro ya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı (DHA)

TÜFEK TAHTA ÇIKTI

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.