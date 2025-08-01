Üzerinde tavşan kostümü elinde tüfek! Metroyu karıştıran şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu’nda, tavşan kostümü giyip elinde tüfekle gezen 15 yaşındaki A.Y., vatandaşların cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine yakalandı. Şüphelinin elindeki tüfeğin kahverengi tahta oyuncak tüfek, maskenin ise oyuncak tavşan maskesi olduğu belirlendi. Şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Olay, 29 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
TAVŞAN KOSTÜMLÜ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
TÜFEK TAHTA ÇIKTI
Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.