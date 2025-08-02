Nevşehir Kültür Yolu Festivali “Mıchelın Müjdesiyle” daha coşkulu başladı!

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 11:46

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı törende yaptığı konuşmada, Kültür Yolu Festivalleri'nin marka şehir vizyonuyla hayata geçirilen ve şehirlerin kültürel, sanatsal ve tarihi zenginliklerini görünür kılmayı amaçlayan bir organizasyon olduğunu ifade etti. Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı: "Nevşehir'i özel kılan pek çok unsur arasında, Kapadokya'da gün doğumunda peribacaları ve vadiler üzerinde süzülen rengârenk balonlarla eşsiz doğa harikalarını kuşbakışı izleme fırsatı sunan büyüleyici balon yolculuğu deneyimi önemli bir yere sahiptir. Sıcak hava balonculuğunda lider olan bölgemiz, Mısır, Fas, Meksika, Tanzanya ve Serengeti gibi popüler destinasyonların toplamından daha fazla uçuşla bu alandaki tartışmasız üstünlüğünü ortaya koymaktadır." dedi.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Kapadokya Üniversitesi'nin Ürgüp ilçesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen törenle başladı. Törene Nevşehir Valisi Ali Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Nevşehir MHP Milletvekili Prof. Dr. Filiz Kılıç, Türkiye Kültür Yolu Festival Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Kapadokya, benzersiz tarihi ve doğal dokusuyla olduğu kadar, yerel ürünlere ve köklü Anadolu mutfağına dayanan güçlü gastronomisiyle de dikkat çekmektedir. MICHELIN Rehberi'nin yeni seçkisine dahil edilmesiyle birlikte, bu özel bölgemiz gastronomideki iddiasını artık uluslararası arenaya taşımıştır. Kapadokya'nın bundan böyle yalnızca bir tarih ve doğa harikası değil, aynı zamanda seçkin bir gastronomi destinasyonu olarak anılacak olması bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağıdır."

Yazgı, Kapadokya 'nın sadece tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, gastronomisiyle de öne çıktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Kültür yolu Nevşehir'de

TÜRKİYE TURİZMDE REKOR KIRIYOR

Bakan Yardımcısı Yazgı, Türkiye'nin turizmde elde ettiği başarılara da değindi:

"Krizlere rağmen yapılan stratejik yatırımlar ve çeşitlendirilmiş pazar politikaları sayesinde turizmde hem ziyaretçi sayısını hem de gelirleri rekor seviyelere taşıyarak ülkemizin küresel cazibesini güçlendirdik. Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2024 yılında 56,7 milyon yabancı ziyaretçiyle dünya turizminde 4. sıraya yükselmiştir. 2025'in ilk 6 ayında 26 milyonu aşkın ziyaretçi ve 25,8 milyar dolarlık turizm geliriyle, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yarıyıl performansına ulaşarak sektörümüzde yeni bir rekor kırdık."

64 MİLYAR DOLARLIK YIL SONU HEDEFİNE ADIM ADIM

Turizmde büyümenin sürdürülebilirliği için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Yazgı, şunları dile getirdi:

"Bakanlık olarak, tarihi mirasın etkili tanıtımı, güçlü altyapı ve dört mevsime yayılan çeşitlilikle taçlandırdığımız bu büyük başarıyı sürdürülebilir turizm büyümesi için kararlılıkla ilerletiyor; 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım yaklaşırken, ülkemizi dünyanın en gözde destinasyonu haline getirmek için durmaksızın çalışıyoruz."

