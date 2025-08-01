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TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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AA
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TEM’de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza!

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (AA)TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (AA)

Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (DHA)TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (DHA)

Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (AA)TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı (AA)

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından otoyolda trafik normale döndü.

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