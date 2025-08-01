TEM’de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 01:44

5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.