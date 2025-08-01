TEM'de çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza! 6 kişi yaralandı
TEM Otoyolu Eyüpsultan kesiminde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
5. Levent TEM Otoyolu Edirne istikametinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 16 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP İNTİKAL ETTİ
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle bir araca sıkışan bazı yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Trafiğin tamamen durduğu otoyolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.