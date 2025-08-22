Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkıyor, fragmanı yayınlandı mı? Kadıköy Boğası filmi oyuncuları kim? İşte vizyon tarihi
Sosyal medyada 'Kadıköy Boğası' lakabıyla tanınan Mustafa Başaran’ın yaşamı beyaz perdeye taşınıyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan komedi türündeki Kadıköy Boğası filmin vizyon tarihi merak ediliyor. Peki Kadıköy Boğası filmi fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadıköy Boğası filminin konusu ve oyuncu kadrosu!
KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?
Sosyal medyada "Kadıköy Boğası" lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın renkli yaşamı sinemaya uyarlandı. Hem sempatik halleri hem de Fenerbahçe'ye olan derin tutkusu ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, bu kez kendi hayatının anlatıldığı komedi filmiyle gündeme geldi. Film, 22 Ağustos 2025'te (bugün) sinemaseverlerle buluşuyor.
KADIKÖY BOĞASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mustafa Başaran'ın yıllar içinde yaşadığı zorluklar, başarıları ve sosyal medyadaki yükselişi, komedi türünde beyaz perdeye taşınıyor. VistaMotion ve AZT Pictures ortak yapımcılığında hazırlanan film, eğlenceli olduğu kadar duygusal yönleriyle de izleyiciye dokunmayı hedefliyor. Türkiye yapımı olan film, TME Films dağıtımıyla sinemalarda yerini alacak.
Filmde, Mustafa Başaran'ın Kadıköy sokaklarında yaşadığı anılar, sosyal medyada kazandığı popülarite ve Fenerbahçe'ye olan sarsılmaz bağlılığı eğlenceli bir dille işleniyor. Senaryo, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de yer yer duygulandırmayı amaçlıyor.