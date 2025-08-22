Kadıköy Boğası filmi ne zaman çıkıyor, fragmanı yayınlandı mı? Kadıköy Boğası filmi oyuncuları kim? İşte vizyon tarihi

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 16:49

Kadıköy Boğası film i, fenomenin hayatından kesitler sunuyor. Filmin vizyon tarihi sinemaseverler tarafından araştırılırken, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığı da merak ediliyor. Kadıköy Boğası fragmanı yayınlandı mı? Kadıköy Boğası filmi oyuncuları kim? İşte vizyona tarihi…

Sosyal medyada " Kadıköy Boğası " lakabıyla tanınan Mustafa Başaran'ın renkli yaşamı sinemaya uyarlandı. Hem sempatik halleri hem de Fenerbahçe'ye olan derin tutkusu ile geniş bir takipçi kitlesine ulaşan fenomen isim, bu kez kendi hayatının anlatıldığı komedi film iyle gündeme geldi. Film, 22 Ağustos 2025'te (bugün) sinemaseverlerle buluşuyor.

(Kaynak: Sosyal Medya)

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mustafa Başaran'ın yıllar içinde yaşadığı zorluklar, başarıları ve sosyal medyadaki yükselişi, komedi türünde beyaz perdeye taşınıyor. VistaMotion ve AZT Pictures ortak yapımcılığında hazırlanan film, eğlenceli olduğu kadar duygusal yönleriyle de izleyiciye dokunmayı hedefliyor. Türkiye yapımı olan film, TME Films dağıtımıyla sinemalarda yerini alacak.

Filmde, Mustafa Başaran'ın Kadıköy sokaklarında yaşadığı anılar, sosyal medyada kazandığı popülarite ve Fenerbahçe'ye olan sarsılmaz bağlılığı eğlenceli bir dille işleniyor. Senaryo, izleyiciyi hem güldürmeyi hem de yer yer duygulandırmayı amaçlıyor.