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Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi!

Gaziosmanpaşa'da TEM Otoyolu'ndan çıkmak için virajı dönen hafriyat kamyonu yağmur nedeniyle ıslak zeminde kayarak yoldan çıktı. 50 metre ileride aynı yönde seyir halindeki kamyonet ise devrildi. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

DHA
DHA
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Gaziosmanpaşa’da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi!

Kaza, saat 13.30 sıralarında Karayolu Mahallesi'nde meydana geldi. TEM Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonu virajı döndüğü sırada yağmur nedeniyle ıslanan zeminde kayarak yoldan çıktı.

Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildiGaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.

Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildiGaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.

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