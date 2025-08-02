Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:55

Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

Aynı yönde seyir halinde olan kamyonet ise 50 metre ileride yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet devrildi. Şans eseri her iki kazada da yaralanan olmazken bölgede yoğun trafik oluştu.

Gaziosmanpaşa'da yağmur sonrası kayganlaşan yolda kamyonet devrildi

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik tekrar normale döndü.