Adana’da kuyumcu silahla vuruldu! O kalecinin babası çıktı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:38

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdurrahman Eser

ADANA DEMİRSPOR'UN KALECİSİNİN BABASI ÇIKTI

Öte yandan, Abdurrahman Eser'in, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

Murat Uğur Eser

Adana Demirspor Kulübünce, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.