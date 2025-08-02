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Adana'da kuyumcu silahla vuruldu! O kalecinin babası çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Adurrahman Eser isimli kuyumcu iş yerinde silahla vurularak ölmüş bulundu. Öldürülen kuyumcunun Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

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Adana’da kuyumcu silahla vuruldu! O kalecinin babası çıktı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kuyumcu iş yerinde silahla vurularak ölmüş bulundu.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde kuyumcu Abdurrahman Eser'in iş yerinden silah sesi geldiğini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Demirspor'un kalecisinin babası kuyumcu dükkanında ölü bulundu

Adana Demirspor'un kalecisinin babası kuyumcu dükkanında ölü bulunduAdana Demirspor'un kalecisinin babası kuyumcu dükkanında ölü bulundu

Kuyumcuya giren ekipler, Eser'i silahla vurularak ölmüş buldu.

Eser'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abdurrahman EserAbdurrahman Eser

ADANA DEMİRSPOR'UN KALECİSİNİN BABASI ÇIKTI
Öte yandan, Abdurrahman Eser'in, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un kalecisi Murat Uğur Eser'in babası olduğu öğrenildi.

Murat Uğur EserMurat Uğur Eser

Adana Demirspor Kulübünce, sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımda, "Kalecimiz, evladımız Murat Uğur Eser'in kıymetli babası Abdurrahman Eser'in vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, evladımız Murat Uğur Eser'in ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.