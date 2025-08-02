Ankara’da trafiği karıştıran baltalı magandalar tutuklandı! Dosyaları kabarık çıktı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 16:38

Ankara'da trafikte kendilerine korna çalan sürücünün aracına baltayla saldırarak zarar veren baba ile oğlu tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Keçiören'de aracıyla seyir halinde olan A.Y., şerit ihlali yapan V.K.'yı uyarmak için korna çaldı. Durumu öfkelenen V.K., bir süre takip ettiği A.Y.'nin önünü kesti.