Ankara'da trafiği karıştıran baltalı magandalar tutuklandı! Dosyaları kabarık çıktı
Ankara'da trafikte kendilerine korna çalan sürücünün aracına baltayla saldırarak zarar veren baba ile oğlu tutuklandı. Zanlılardan V.K.’nın 6, oğlu T.K.’nın ise 3 farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
Ankara'da trafikte kendilerine korna çalan sürücünün aracına baltayla saldırarak zarar veren baba ile oğlu tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Keçiören'de aracıyla seyir halinde olan A.Y., şerit ihlali yapan V.K.'yı uyarmak için korna çaldı. Durumu öfkelenen V.K., bir süre takip ettiği A.Y.'nin önünü kesti.
BALTAYLA SALDIRDI
Araçtan oğlu T.K. ile birlikte inen V.K., balta ile A.Y.'nin aracına saldırdı.
YAKALANDILAR
Aracın camlarını kıran saldırgan baba ile oğlu olayın ardından bölgeden ayrıldı. Saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri baba ile oğlu Sincan'da yakalayarak gözaltına aldı.
DOSYALARI KABARIK
Zanlılardan V.K.'nın 6, oğlu T.K.'nın ise 3 farklı suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen şüpheliler V.K. ile T.K. 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından tutuklandı.