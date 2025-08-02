Esenyurt'ta ihanetin vurgunu | Bakıcı ev sahibini duşta soydu

İstanbul Esenyurt'ta Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B., ev sahibi F.A.'nın duşa girmesini fırsat bildi. 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı.

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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İstanbul Esenyurt'ta Endonezya uyruklu bakıcı Jennifer Y.B., ev sahibi F.A.'nın duşa girmesini fırsat bildi. 5 milyon lira tutarında döviz ve ziynet eşyasını çalıp kaçtı.

Ev sahibi F.A. "Duşa girdim, çıktığımda ne bakıcı ne de yatak odasındaki ziynet eşyalarım yerindeydi" diyerek polise şikayet etti. Polis, Jennifer Y.B. ile olaya karıştığı belirlenen Endonezya uyruklu A.A'yı yakaladı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 12 bin 250 dolar, 350 avro, 230 Birleşik Arap Emirlikleri dinarı, 3 bileklik, 3 kolye, 3 çift küpe ele geçirdi. Şüphelilerden Jennifer Y.B. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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