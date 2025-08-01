Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu

İstanbul Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce 'Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek.' şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 16:16

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Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kaybolan Okan Kurnaz (36) için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.

Kaybolan Kurnaz için ekipler seferber olmuştu. (İHA)

CESEDİ AĞA TAKILDI

Bu sabah yeniden başlayan, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin dalgıç, dron ve botlarla yaptığı arama çalışmalarının sonucunda Kurnaz'ın cesedi gölde ağa takılı şekilde bulundu.

Kaybolan Kurnaz için ekipler seferber olmuştu. (İHA)

Cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.

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