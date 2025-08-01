Büyükçekmece'de kaybolan Okan Kurnaz'ın cansız bedeni bulundu
İstanbul Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan 36 yaşındaki Okan Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce 'Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek.' şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.
Büyükçekmece Gölü'ne balık tutmaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Büyükçekmece Gölü'ne 30 Temmuz akşamı balık tutmaya gittikten sonra kaybolan Okan Kurnaz (36) için dün başlatılan arama çalışmalarına gece ara verildi.
CESEDİ AĞA TAKILDI
Bu sabah yeniden başlayan, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerinin dalgıç, dron ve botlarla yaptığı arama çalışmalarının sonucunda Kurnaz'ın cesedi gölde ağa takılı şekilde bulundu.
Cenaze incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SON PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI
Güvenlik görevlisi olan Kurnaz'ın, kaybolmadan önce "Ölümden korkumuz yok. Tek korkumuz sevdiklerimizi kaybetmek." şeklinde paylaşım yaptığı belirlendi.