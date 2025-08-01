Tekirdağ Şarköy’de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale!

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 17:34

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

MAKİLİK ALANDA BAŞLADI ORMANA SIÇRADI

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.