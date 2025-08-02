Dehşet anları kamerada: Hava basılırken patlayan lastik can aldı!

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 15:24

Olay, dün beton ve bims üretimi yapılan iş yerinde meydana geldi. Faruk Aycil 'in kontrol etmek istediği hava basılan yük aracı lastiği, bir anda patladı.

Iğdır’da lastik faciası: Hava basılırken patlayan lastik can aldı. (İHA)

Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aycil, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.