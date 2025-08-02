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Erzurum'da dehşet! Kafasını patoz makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Narman ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı. Patoz makinesine kafasını kaptıran 43 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.

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Erzurum’da dehşet! Kafasını patoz makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti

Kırsal Kışlaköy Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı. Kafası vücudundan ayrılan Serpil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

DEHŞET ANLARI

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç'nin cenazesi morga götürüldü. Serpil Ç'nin cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.

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