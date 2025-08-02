Erzurum'da dehşet! Kafasını patoz makinesine kaptıran kadın hayatını kaybetti
Erzurum'un Narman ilçesinde dehşet verici bir olay yaşandı. Patoz makinesine kafasını kaptıran 43 yaşındaki kadın, hayatını kaybetti.
Kırsal Kışlaköy Mahallesi'ndeki evinin yakınlarında çalışan Serpil Ç. (43) patoz makinesinin şaftına kafasını kaptırdı. Kafası vücudundan ayrılan Serpil Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.
DEHŞET ANLARI
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki çalışmanın ardından Serpil Ç'nin cenazesi morga götürüldü. Serpil Ç'nin cenazesi ikindi vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verilecek.