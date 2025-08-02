Çeşme'de kesinti 10 saate çıktı! Barajlardaki doluluk oranı yüzde 3'e düştü

Çeşme'de susuzluk nedeniyle başlatılan günlük kesintiler 7 saatten 10 saate çıkarıldı. Kutlu Aktaş Barajı’ndaki rezervin yüzde 3’e düştüğü açıklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ve yer altı kuyularından karşılandığı hatırlatılarak, barajdaki su rezervinin yüzde 3'e düştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Turizm ve yaz sezonu içindeki Çeşme'de artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritik noktaya gelinmiş olup, bu doğrultuda; su kesintisinin günde 7 saatten 10 saate uzatılması gerekliliği doğmuştur. Tüm Çeşme genelinde zorunlu su kesintisi uygulaması yapılacaktır" denildi.

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