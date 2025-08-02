Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren cani yakalandı!

İstanbul Başakşehir'de bir siteye tadilat için giden inşaat işçisi Burak Alan, bina içinde yanına gelen 'Cezve' adlı kediyi işkence ederek öldürdü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Başakşehir'de bir siteye tadilat için giden inşaat işçisi Burak Alan, bina içinde yanına gelen 'Cezve' adlı kediyi işkence ederek öldürdü.

Kedinin can verdiğini gören site sakinleri, Cezve'nin sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak Alan'ı gözaltına aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN