Başakşehir'de bina içinde yanına gelen kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı.
Olay bugün saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak Alan, çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.
Kediyi binanın içine götüren Burak Alan, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak Alan'ı gözaltına aldı.
"YERDEN YERE ÇARPTI"
Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim.
Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor.
Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim." dedi.