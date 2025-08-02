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Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir'de kediye işkence: Yerden yere vurdu | Saldırgan Burak Alan tutuklandı

Başakşehir'de siteye tadilat için gelen Burak Alan, bina içinde yanına gelen kediyi işkence ederek öldürdü. Alan'ın kediye işkence yaptığı anlar binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bana baktı kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı" dedi. Olayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerini kullandı. Kediye işkence uygulayan cani tutuklandı. İfadesinde kediyi "can düşmanı" olarak gördüğünü söylediği öğrenildi.

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Bu nasıl vicdansızlık! Başakşehir'de kediye işkence: Yerden yere vurdu | Saldırgan Burak Alan tutuklandı

Başakşehir'de bina içinde yanına gelen kediyi işkence ederek öldüren Burak Alan tutuklandı.

Olay bugün saat 14.30 sıralarında Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak Alan, çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.

Kediyi binanın içine götüren Burak Alan, burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak Alan'ı gözaltına aldı.

Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!

"YERDEN YERE ÇARPTI"

Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu. Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim.

Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı. Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor.

Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim." dedi.

Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!

"CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır.

Bakan Tunç'un paylaşımı. (X)Bakan Tunç'un paylaşımı. (X)

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

TUTUKLANDI
Kediyi işkenceyle öldüren Burak Alan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"CAN DÜŞMANIM OLARAK GÖRDÜM"

Şüphelinin ilk ifadesi de ortaya çıktı. İddiaya göre Burak A. ifadesinde; " Boyacı olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 10 gündür orada boyama işi ile uğraşıyorum. malzeme almak amacıyla arabaya indiğimde daha önceden sevmiş olduğum kediyi gördüm. Kediyi sevmek istedim. Kucağıma almak istedim. Kucağıma alacağım sırada kedi bana saldırdı. Ben refleks olarak kediyi fırlattım. Sonradan kediye çok sinirlendiğim için kediyi tekmeledim. Gözümü hırs buladığı için duramadım. Böyle olsun istemezdim. Madde etkisinde ya da alkol etkisinde değildim. Yoksunluk çekmiyordum. Bilincim yerindeydi.

Pişmanım. Kediyi ben o anda bir kedi olarak değil can düşmanım olarak gördüğüm için o şekilde davrandım. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Oraya başka bir vatandaş gelince ve beni o halde görünce olay sonlandı. Oraya biri gelince bir anda ne yaptığımın farkına vardım. Farkına vardıktan sonra durdum. Bana polisin geleceğini söylediler. Ben işime devam etmek üzere işimin başına gittim. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Burak A. tutuklanarak cezaevine gönderildi."

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