Bakanın en minik çevre müfettişleri! Taşköprü Yaylası'nda temizlik seferberliği

Gümüşhane’nin Taşköprü Yaylası’nda ziyaretçilerin bıraktığı çöpleri toplayarak sosyal medyada ilgi gören Mete ve Görkem Koç kardeşler, Bakan Kurum’un gönderdiği teşekkür mektubu, “çevre müfettişi kartı” ve hediyeler karşısında sevindi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

Paylaş





ABONE OL

Taşköprü Yaylası'nda bırakılan çöpleri toplamayı sürdüren Mete-Görkem kardeşler yaylalarını temiz tutumaya gayret ettiklerini belirterek kirletenleri de uyardı.

İNEKLERİMİZİN BOĞAZINA KAÇIYOR

Mete Koç, yaylada bulunan çöplerin hem çevreye hem de hayvanlarına zarar verdiğini ifade ederek, "Biz temizliyoruz, sonra yine kirleniyor. İneklerimizin boğazına kaçıyor" diye konuştu. Yerlere atılan çöpler nedeniyle geçen yıl bir hayvanının öldüğüne dikkati çeken 13 yaşındaki Görkem Koç ise "Yine atıyorlar, yine topluyoruz. Şimdi tertemiz yaptık. İnsanlardan çevremizi pisletmemelerini istiyorum" dedi.

KARŞILIK BEKLEMEDEN

Koç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kendilerine hediyeler yollandığını belirterek, "Mektup yolladı. Bize çevre müfettişi kartı ve şapkası verdi. Bizden buraları temiz tutmamızı, doğamızı kirletmememizi istedi" şeklinde konuştu. Çöpleri herhangi bir karşılık beklemeden topladıklarını ifade eden Koç, "Doğamız, çevremiz temiz olsun diye topladık. Buraya gelen vatandaşları çöplerini yere atmamaları konusunda uyarıyoruz" ifadesini kullandı.



Bakan Kurum, "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz" paylaşımı yaptı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN