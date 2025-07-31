Edirne'de akılalmaz olay | 2 yaşındaki bebek fare zehri yuttu!
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. 2 yaşındaki bebek yanlışlıkla fare zehri içti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Akılalmaz olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Danişment köyünde meydana geldi.
2 YAŞINDAKİ BEBEK YANLIŞLIKLA FARE ZEHRİ YUTTU
İddiaya göre, D.K. adlı erkek çocuğu annesi mutfakta olduğu sırada yanlışlıkla fare zehri yuttu. Durumu fark eden anne, oğlunu özel bir araçla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Hayati tehlikesi bulunan D.K., ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. D.K.'nın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.