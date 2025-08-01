Tatilcilere "rüzgar" sürprizi! O ilde denize girmek yasaklandı

Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 10:30

Bartın'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kent merkezinde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Sabah saatlerinde de kuvvetli rüzgar görüldü. 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda kuvvetli rüzgar nedeniyle denize girmek yasaklandı.