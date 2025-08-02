Aydın'da korkunç olay | Evlat diye aldığı bebeği düşürdü! 57 yaşındaki doktor gözaltına alındı

Aydın’da Kuşadası Devlet Hastanesi’nde görevli çocuk doktoru, hastanede doğum yapan bir bebeği usulsüzce evlat edindiği iddiasıyla gözaltına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, görev yaptığı hastanede doğum yapan bir kadının bebeğini usulsüzce evlat edindiği öne sürülen kadın doktor ihbar üzerine gözaltına alındı.

Kuşadası Devlet Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak çalışan Ş.D.E. (57) 21 Temmuz'da hastanede doğum yapan Ö.K.'nin bebeğini sahiplenmek istedi. Anneyle konuşan doktor, bebeği doğumdan sonra aldı. Evine götürdüğü bebeği 30 Temmuz'da kucağından düşürdüğü iddia edilen doktor, mesai arkadaşlarının şüphelenmemesi için bir yakını aracılığıyla bebeği hastaneye gönderdi, kendisi de muayene etti. Muayene sırasında bebeğin vücudunda morluklar olduğunu fark eden hemşire durumu başhekimliğe bildirdi.

Sağlık durumu ağır olan bebek, doktor Ş.D.E.'nin onayıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin yaralanmasının şüpheli bulunması nedeniyle Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çocuk doktoru Ş.D.E., bebeği usulsüzce evlat edinme ve taksirle yaralama suçundan gözaltına alındı.

'ÇOCUĞUM OLMUYORDU'

Ş.D.E. ifadesinde; çocuğu olmadığı için bebeği annenin rızasıyla aldığını, herhangi bir satın alma işleminin olmadığını iddia etti. İl Sağlık Müdürlüğü, doktoru görevden uzaklaştırdı.

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