Uçakta powerbank taşımak yasaklanıyor mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan açıklama geldi

(Kaynak: AA)

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla havayolu şirketlerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuş sırasında kullanılmaması yönünde öneride bulunduklarını açıkladı.

Uraloğlu, İstanbul-Seul hattında gerçekleştirilen bir yolcu uçağının, powerbank kaynaklı yaşanan bir sorun nedeniyle İstanbul'a geri döndüğünü hatırlattı. Kazakistan hava sahasında seyreden Asiana Havayolları'na ait uçakta bir yolcunun powerbank cihazını koltuk arasına düşürdüğünü ve cihazın çıkarılamaması sebebiyle uçağın geri dönüş yapmak zorunda kaldığını belirtti. Bu olayın uçuş güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, taşınabilir şarj cihazlarının darbe, sıkışma veya ezilme durumlarında yangın tehlikesi oluşturduğuna dikkat çekerek, "Elektronik cihazların uluslararası havacılık standartlarına uygun taşınması uçuş güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Daha önce Güney Kore'de powerbank patlaması nedeniyle uçakta yangın çıkmıştı. Ülkemizde benzer risklerin yaşanmaması için SHGM kanalıyla havayolu firmalarımıza, taşınabilir şarj cihazlarının uçuş sırasında kullanılmaması konusunda tavsiyede bulunduk." dedi.