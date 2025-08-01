Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2025 15:09

Olay, 29 Temmuz Salı günü saat 16.00 sıralarında Büyükkılıçlı Mahallesi'ndeki kum ocağında meydana geldi. İddiaya göre, çalışma sırasında yolda bekleyen 2 kamyonla çalışır durumdaki dozerin ağırlığı nedeniyle zemin çöktü. Çökmenin ardından araçlarla beraber, 1 işçi de balçık altında kaldı.

Silivri'de kum ocağındaki göçükte kalan kepçe operatörünün cansız bedeni bulundu (takvim foto arşiv)

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kum havuzundaki balçıkta kalan işçiyi kurtarmak için başlatılan çalışmalar Salı gününden bugüne devam etti.

