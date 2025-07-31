Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin 60 yaşındaki Halil Olgun isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.
Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısında dolaşanlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Halil Olgun'a ait olduğu belirlendi.
Olay yeri incelemesinin ardından Olgun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.