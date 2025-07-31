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Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tüyler ürperten bir olay meydana geldi. Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu. Cesedin 60 yaşındaki Halil Olgun isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

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Şanlıurfa’da şüpheli olay! Fırat Nehri’nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Fırat Nehri kıyısında dolaşanlar su yüzeyinde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu (DHA)Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu (DHA)

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç polisler tarafından sudan çıkarılan cesedin Halil Olgun'a ait olduğu belirlendi.

Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu (DHA)Şanlıurfa'da şüpheli olay! Fırat Nehri'nde erkek cesedi bulundu (DHA)

Olay yeri incelemesinin ardından Olgun'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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