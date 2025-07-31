Kağıthane’de dehşet anları | Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü! Katil kamerada

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:50

İstanbul Kağıthane 'de dehşet anları yaşandı. Gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı.

Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros 'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Kağıthane'de dehşet anları | Ev arkadaşının boğazını keserek öldürdü! O anlar kamerada (DHA)



YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı.

İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.