İnsan anatomisinde beyni ve omuriliği örten hangi adda bir zar bulunmaktadır?

ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yine izleyicilere hem bilgi dolu anlar yaşattı hem de düşündürdü. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan son bölümde yöneltilen bir soru, stüdyoda adeta buz gibi bir sessizlik yaratırken, ekran başındaki izleyicilerin de bildiklerini sorgulamasına neden oldu.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 21:40

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Her bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta yine gündem olmayı başardı. Yarışmacıya sorulan bir soru sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

İnsan anatomisinde beyni ve omuriliği örten hangi adda bir zar bulunmaktadır?

A- ÖRÜMCEKSİ ZAR

B- AKREPSİ ZAR

C- TIRTILIMSI ZAR

D- KARINCAMSI ZAR

CEVAP: A