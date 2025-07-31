Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya şehadetlerinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 17:10

Şarkışla Garnizon Şehitliği'ndeki anma törenine, şehit Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Belediye Başkanı Kasım Gültekin, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari Yüksekova'da, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 25 yaşında şehit düşen asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan Mustafa, Sivas 'ın Şarkışla ilçesindeki mezarları başında anıldı.







Törende İlçe Müftü Vekili Mehmet Akif Şahin tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri, şehit bebek ve annesinin mezarlarına gül bıraktı.





Mezar taşlarındaki fotoğraflara dokunarak gözyaşı döken anneanne Suudiye Demir, "Ne söyleyeyim, acı bugünkü gibi. Allah devletime milletime ziyan vermesin." dedi.





