Beykoz'da alkollü sürücü dehşeti! Motosikletli genç hayatını kaybetti
İstanbul Beykoz'da kahreden bir olay meydana geldi. Alkollü sürücünün kullandığı servis aracının çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde servis aracının çarpması sonucu motosikletli 27 yaşındaki Baturhan Yıldızturan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Servis aracı sürücüsü Yiğit İsmail G.'nin (26) Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapılan ölçümlerde 0,61 promil alkollü olduğu belirlendi.
GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA
Diğer yandan, kaza yapan servis aracında seyahat eden şüphelinin arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.
Araçtaki kişinin "O kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba, ölüme gidiyoruz." dediği sırada yaşanan kaza görüntülerde yer aldı.