Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 22:11

Beykoz'da alkollü sürücü dehşeti! Motosikletli genç hayatını kaybetti (DHA)



GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINDA

Diğer yandan, kaza yapan servis aracında seyahat eden şüphelinin arkadaşlarının cep telefonuyla kaydettiği görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.



Araçtaki kişinin "O kadar hız mı yapılır ya. Bu akşam öleceğiz galiba, ölüme gidiyoruz." dediği sırada yaşanan kaza görüntülerde yer aldı.