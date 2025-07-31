90 bin camide eller semaya yükseldi! Kuraklık, afetler ve şehitler için dualar idrak edildi

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı duyurunun ardından ülke genelindeki 90 bin camide eş zamanlı kuraklık, yangın ve diğer her türlü afetlerden korunmak için 90 bin camide dualar okundu.

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 22:39

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Türkiye genelinde 90 bin camide yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, devletin ve milletin her türlü afetten muhafazası ve şehitler için dualar idrak edildi.

90 bin camide eller semaya yükseldi! Kuraklık, afetler ve şehitler için dualar idrak edildi (AA) Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

90 BİN CAMİDE ELLER SEMAYA YÜKSELDİ

"Bu akşam yatsı ezanından önce 90 bin camimizin minarelerinden dualar yükselecek. Yangınlardan korunmak, kuraklıktan kurtulmak, her türlü afetten, musibetten devletimizin ve milletimizin muhafazası için ve şehitlerimiz için yapılacak dualara camilerimizde ve evlerimizin balkonlarında hep birlikte amin diyelim. Allah kabul etsin." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN