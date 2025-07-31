Adana’da mide bulandıran görüntüler! İşkembe ve paça yerken bir kez daha düşüneceksiniz

Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2025 12:54

İşkembe ve paça gibi yiyecekleri severek tüketenlerdenseniz bu fotoğraflar iştahınızı kesebilir. Adana'da bir imalathaneye yapılan denetimde karşılaşılan manzara ekipleri bile hayrete düşürdü.