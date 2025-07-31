Adana'da mide bulandıran görüntüler! İşkembe ve paça yerken bir kez daha düşüneceksiniz
Sakatat severlerin midesini bulandıracak haber Adana’dan geldi. Adana’da ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmede 5 bin kilogramın üzerinde paça, 100 kilogram bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak sağlık koşullarına aykırı bir şekilde muhafaza edilirken ele geçirildi. Ürünler imha edilmek için toplanırken sorumlulara idari yaptırım uygulandı.
İşkembe ve paça gibi yiyecekleri severek tüketenlerdenseniz bu fotoğraflar iştahınızı kesebilir. Adana'da bir imalathaneye yapılan denetimde karşılaşılan manzara ekipleri bile hayrete düşürdü.
TORBALAR İÇİNDE YERDE BEKLETİLİYORDU
Adana'da bağırsak ile paça (ayak) üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerde, ruhsatsız olarak sağlıksız koşullarda üretim yapan bir işletmede 5 bin 140 kilogram paça, 100 kilogram işlenmek üzere hazırlanan bağırsak ve 50 metre kurutulmuş bağırsak ele geçirildi.
Ürünlere imha edilmek üzere ekipler tarafından el konurken, sorumlular hakkında idari yaptırım uygulandı.